«Серьезно занялись роботами»: Воробьев раскрыл планы по автоматизации Подмосковья

Воробьев: в России активно разрабатываются отечественные роботы

Роботы и искусственный интеллект становятся важным направлением развития Московской области. О внедрении новых технологий губернатор региона Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы серьезно с Минпромторгом занялись роботами. У нас порядка семи компаний, которые будут производить роботов и для логистических складов, и для производства», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что роботизация может стать важным инструментом повышения эффективности и позволит заменить часть рутинной и сложной работы. По его словам, в регионе созданы специальные условия для развития этого направления, а отечественные разработки должны помочь предприятиям.

«Все, что касается эффективности и роботизация — здесь серьезный помощник», — подчеркнул глава Московской области.

Также Воробьев рассказал о внедрении искусственного интеллекта в рамках развития экономики данных. Он отметил, что регион реализует проекты с использованием цифровых технологий в разных сферах, включая образование, государственные услуги и здравоохранение.

По словам губернатора, среди таких решений — нейроюрист, который помогает анализировать документы, а также системы в медицине, где технологии используются для обработки снимков и автоматизации лабораторных процессов.

«Наша задача дальше максимально внедрять искусственный интеллект», — заявил Воробьев.

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