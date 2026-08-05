«Артист номер один»: Илья Гуров назвал Юлию Паршуту недооцененной звездой

Илья Гуров: Юлия Паршута на сегодняшний день — это артист номер один в России

Музыкант Илья Гуров заявил, что считает Юлию Паршуту одним из самых сильных артистов современной российской сцены. По его мнению, певица обладает уникальным стилем и большой творческой индивидуальностью, хотя ее популярность пока не полностью отражает масштаб ее таланта. Об этом Илья Гуров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Музыкант признался, что для него Юлия Паршута является примером артиста, который сочетает вокальные данные, авторский подход и яркую индивидуальность.

«Для меня, лично для меня Юлия Паршута на сегодняшний день — это артист номер один в нашей стране», — рассказал Гуров.

По словам музыканта, оценить уровень исполнительницы можно на ее концертах, где она раскрывается не только как певица, но и как автор.

«Те, кто не был на ее концертах, я настоятельно рекомендую побыть осенью в Москве, будет большой сольник, и убедиться в этом лично», — поделился артист.

Гуров отметил, что, несмотря на сильную команду и преданную аудиторию, творчество Паршуты пока остается недостаточно известным для широкой публики.

«У нее действительно особенная музыка, особенный характер, особенная красота, особенный тембр голоса, который лично меня очень вдохновляет», — заявил музыкант.

По словам Гурова, песни Паршуты помогают ему самому в творчестве и поиске новых идей.

«Когда я, например, не знаю, в каком стиле мне сделать свою следующую песню, я переслушиваю все ее альбомы, и действительно меня это направляет и мотивирует», — рассказал он.

При этом музыкант считает, что закрытость певицы в личной жизни помогает ей сохранять внимание именно к творчеству.

«Когда остаются те, кто интересуется чисто музыкой, это, на самом деле, дорогого стоит», — заключил Илья Гуров.

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