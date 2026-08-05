«Свайпнешь — и найдется кто-то лучше»: Гуров о минусах сервисов знакомств

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 24 0

Они создают ощущение бесконечного выбора, из-за чего человек перестает ценить партнера рядом.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Илья Гуров: всегда кажется, что где-то есть человек получше, покрасивее, поумнее

Музыкант Илья Гуров заявил, что современные приложения для знакомств могут мешать людям строить долгосрочные отношения. По мнению артиста, такие сервисы создают ощущение бесконечного выбора, из-за чего человек перестает ценить партнера рядом. Об этом Илья Гуров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Музыкант отметил, что технологии действительно помогают людям знакомиться, особенно тем, кому сложно сделать первый шаг или не хватает времени на общение.

«Технологии могут помочь познакомиться, если человек стеснительный или много работает. Но дальше отношения все равно нужно строить самостоятельно. Ни одно приложение за тебя этого не сделает», — рассказал Гуров.

При этом артист считает, что сервисы знакомств могут формировать у пользователей ожидание постоянного поиска «лучшего варианта».

«Сервисы знакомств, особенно приложения, создают такую иллюзию, что вот сейчас свайпнешь — и найдется кто-то лучше. Потом еще лучше. Потом еще лучше», — поделился музыкант.

По словам Гурова, из-за этого людям становится сложнее принимать несовершенства друг друга и создавать семьи.

«Всегда кажется, что где-то есть человек получше, покрасивее, поумнее, побогаче. Но идеальных людей не существует», — отметил артист.

Музыкант добавил, что для крепких отношений важнее всего живое общение и умение слышать партнера.

«Сегодня людям нужно учиться общаться вживую, учиться разговаривать друг с другом, слышать друг друга. Это намного важнее любых технологий», — заключил Илья Гуров.

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