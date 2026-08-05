Леопард спас украинца от принудительной мобилизации

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Военкомы предпочли держаться на расстоянии.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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В украинских городах, особенно тех, что ближе к передовой, усиливают работу сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — Прим. ред.). Хотя нестандартных ситуаций, в которых они просто бессильны, все больше.

Например, под Днепропетровском очередная жертва вышла погулять в лес с леопардом. Подойти к потенциальному мобилизованному сотрудники ТЦК так и не решились.

Видеозапись стремительно распространяется в социальных сетях.

Ранее в Одессе местный житель, спасаясь от принудительной мобилизации, расстрелял сотрудников ТЦК. Как минимум четыре человека получили ранения. Квартиру, где забаррикадировался стрелявший, брали штурмом. В столице Украины мужчину похитили прямо с детской площадки, где он гулял со своим ребенком.

Киев с каждым днем усиливает репрессии против своих граждан. Причина — серьезные потери на фронте. Чтобы их восполнить, военкомы прибегают к самым жестким методам.

Как писал 5-tv.ru, в Волынской области Украины сотрудники ТЦК даже решились похитить настоятеля сельского храма. На глазах у прихожан они силой затащили священника в микроавтобус, не дав ему и одеться.

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