«Если тебя обсуждают — значит, ты того стоишь»: Девятова о реакции на хейт

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 27 0

Публичным людям важно иметь внутреннюю опору и уверенность в себе.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Валерия Девятова: если тебя осуждают и обсуждают, значит, ты того стоишь

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова рассказала, как артистам справляться с критикой и негативными комментариями. По мнению певицы, публичным людям важно иметь внутреннюю опору и уверенность в себе. Об этом Валерия Девятова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Певица призналась, что столкновение с хейтом может быть тяжелым испытанием для любого человека, который находится в публичном поле.

«Это очень действительно тяжело. Должна быть внутренняя такая опора, поддержка, уверенность», — рассказала Девятова.

По словам артистки, внимание со стороны аудитории, даже если оно выражается в критике, говорит о востребованности человека.

«Если тебя осуждают и обсуждают, значит, ты того стоишь», — отметила солистка группы «Фабрика».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участницы группы «Фабрика» Валерия Девятова и Екатерина Москалева высказались о резких заявлениях композитора Андрея Губина в адрес коллег по сцене.

Певицы объяснили, что критика артиста связана с его строгим отношением к себе и высокими требованиями к творчеству. По их словам, Губин также высказывался положительно о некоторых исполнителях, включая группы «Иванушки International» и «Моя Мишель».

Участницы «Фабрики» отметили, что отсутствие концертов и контакта с аудиторией может влиять на эмоциональное состояние артистов, однако считают высказывания Губина проявлением честности и требовательности, а не злости.

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