«Если тебя обсуждают — значит, ты того стоишь»: Девятова о реакции на хейт
Публичным людям важно иметь внутреннюю опору и уверенность в себе.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Валерия Девятова: если тебя осуждают и обсуждают, значит, ты того стоишь
Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова рассказала, как артистам справляться с критикой и негативными комментариями. По мнению певицы, публичным людям важно иметь внутреннюю опору и уверенность в себе. Об этом Валерия Девятова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».
Певица призналась, что столкновение с хейтом может быть тяжелым испытанием для любого человека, который находится в публичном поле.
«Это очень действительно тяжело. Должна быть внутренняя такая опора, поддержка, уверенность», — рассказала Девятова.
По словам артистки, внимание со стороны аудитории, даже если оно выражается в критике, говорит о востребованности человека.
«Если тебя осуждают и обсуждают, значит, ты того стоишь», — отметила солистка группы «Фабрика».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участницы группы «Фабрика» Валерия Девятова и Екатерина Москалева высказались о резких заявлениях композитора Андрея Губина в адрес коллег по сцене.
Певицы объяснили, что критика артиста связана с его строгим отношением к себе и высокими требованиями к творчеству. По их словам, Губин также высказывался положительно о некоторых исполнителях, включая группы «Иванушки International» и «Моя Мишель».
Участницы «Фабрики» отметили, что отсутствие концертов и контакта с аудиторией может влиять на эмоциональное состояние артистов, однако считают высказывания Губина проявлением честности и требовательности, а не злости.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
56%
Нашли ошибку?