Сожитель женщины, чье тело нашли в сумке в Подмосковье, сбежал в Турцию

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 758 0

Девушка исчезла 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своей собакой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Сожитель убитой женщины, чье тело обнаружили в сумке в Одинцовском районе Подмосковья, мог скрыться в Турции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника издания, мужчина несколько дней после произошедшего выносил из квартиры тяжелые пакеты и сумки.

«Похожий на него человек несколько дней выносил из квартиры тяжелые пакеты и сумки, которые потом были найдены за забором в лесу», — рассказал источник.

Женщина исчезла 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своей собакой и перестала выходить на связь. В день исчезновения она находилась вместе со своим сожителем.

Через несколько дней волонтеры обнаружили собаку женщины на Советской улице в селе Ромашково. Спаниель находился возле сарая в испуганном состоянии. Недалеко от этого места нашли тело хозяйки животного.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве в отношении неустановленного лица. Для установления обстоятельств случившегося назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.

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