Очень сильно похудела: названа предположительная причина смерти Татьяны Плетневой

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 652 0

Артистке было всего 48 лет.

Причина смерти актрисы Татьяны Плетневой — последние новости

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Актриса Татьяна Плетнева сильно похудела перед смертью

Причиной смерти актрисы Татьяны Плетневой, предположительно, стало онкологическое заболевание. Об этом источник в окружении артистки заявил 5-tv.ru.

По имеющимся данным, она скончалась в больнице. Как рассказали в окружении актрисы, в последнее время Плетнева очень сильно похудела.

Болезнь победила ее за несколько месяцев, еще совсем недавно она появлялась на публике, выглядела бодро. О смерти артистки стало известно ранее 14 июня.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в городе Воткинске Удмуртской АССР. За годы карьеры она снялась более чем в 180 картинах.

Зрителям актриса была известна по ролям не только в кинофильмах, но и в многосерийных проектах. В частности, она появлялась в «Кухне», «Улицах разбитых фонарей» и «Следе». Плетнева также снималась в комедийных сериалах, среди которых «Счастливы вместе», «Интерны» и «СашаТаня».

Кроме того, актриса появлялась в драматических и биографических работах, среди которых «Орлова и Александров» и «Склифосовский», а также в триллере «Чернобыль. Зона отчуждения» и проекте «Звоните ДиКаприо!».

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Очень сильно похудела: названа предположительная причина смерти Татьяны Плетневой

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