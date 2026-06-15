Сделка США и Ирана привела к падению цен на нефть

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Ранее Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с исламской республикой и снятии морской блокады.

Цены на нефть прямо сейчас — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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После заявления американского лидера Дональда Трампа о заключении сделки с Ираном нефтяные котировки пошли на спад. Об этом сообщает агентство Reuters.

На данный момент цена нефти марки Brent снизилась более чем на 4% — до 83,82 доллара за баррель. Стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) сократилась на 4,63% и установилась на уровне 80,95 доллара за баррель.

Трамп сегодня ночью, 15 июня, объявил о достижении соглашения с Тегераном, а также снятии морской блокады с исламской республики и открытии Ормузского пролива для всех кораблей. Сделку подтвердил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны прекращают боевые действия на Ближнем Востоке. Финальные переговоры по сделке пройдут в течение 60 дней. Сами мирные соглашения включают в себя 14 пунктов, в рамках которых исламская республика откажется от создания ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальное заключение сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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