Сделка США и Ирана привела к падению цен на нефть

Ранее Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с исламской республикой и снятии морской блокады.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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После заявления американского лидера Дональда Трампа о заключении сделки с Ираном нефтяные котировки пошли на спад. Об этом сообщает агентство Reuters.
На данный момент цена нефти марки Brent снизилась более чем на 4% — до 83,82 доллара за баррель. Стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) сократилась на 4,63% и установилась на уровне 80,95 доллара за баррель.
Трамп сегодня ночью, 15 июня, объявил о достижении соглашения с Тегераном, а также снятии морской блокады с исламской республики и открытии Ормузского пролива для всех кораблей. Сделку подтвердил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.
Согласно достигнутым договоренностям, стороны прекращают боевые действия на Ближнем Востоке. Финальные переговоры по сделке пройдут в течение 60 дней. Сами мирные соглашения включают в себя 14 пунктов, в рамках которых исламская республика откажется от создания ядерного оружия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальное заключение сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
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