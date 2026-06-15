«Пусть нефть течет»: Трамп заявил о заключении сделки с Ираном

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Вашингтон готов снять морскую блокаду с исламской республики.

США и Иран заключили мирную сделку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Трамп заявил о заключении сделки с Ираном

Американский президент Дональд Трамп сообщил о заключении соглашения между США и Ираном. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Кроме того, президент США анонсировал снятие морской блокады с исламской республики, а также возобновить проход судов через Ормузский пролив.

«Корабли мира, запустите двигатели. Пусть нефть течет», — заявил Дональд Трамп.

До этого пакистанский премьер Шахбаз Шариф объявил о достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, стороны прекращают боевые действия. Официально соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии.

Мирная сделка США и Ирана включает в себя 14 пунктов. По словам Трампа, в рамках этого соглашения Тегеран не будет стремиться к созданию ядерного оружия.

Кроме того, американские СМИ пишут, что сделку с Ираном может подписать либо вице-президент США Джей Ди Вэнс, либо сам Трамп. При этом Тегеран еще не комментировал достижение соглашения.

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