Каждый год Молдавия теряет примерно один миллиард евро из-за политики властей. К такому итогу привел курс на прекращение двусторонних отношений с Россией и Содружеством Независимых Государств (СНГ). Соответствующее заявление сделал бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в ходе беседы с журналистами ТАСС.

По словам экс-президента, с 2021 года Молдавия потеряла порядка пяти миллиардов евро из-за отказа от сотрудничества с Россией. За это время, отметил он, республика не поддержала и не провела никаких встреч на высшем уровне. Процесс был запущен с приходом ко власти нынешнего руководства страны.

«Вот мы посчитали за этот период, исходя из потерь рынка, то, что мы поставляли раньше на рынки СНГ, на рынок РФ, исходя из закупки газа и электроэнергии по европейским ценам с других рынков, я думаю, что около пяти миллиардов за этот период — минимум по миллиарду в год», — сообщил Додон.

Он пояснил, что потери — это деньги, которые Молдавия либо недополучила, либо переплатила в сделках, связанных с энергоресурсами. Бывший глава республики заявил, что в ее масштабах это огромная сумма. Ведь весь годовой бюджет за 2026 год, утвержденный парламентом, как раз составляет пять миллиардов евро.

«Мы потеряли за пять лет годовой бюджет Республики Молдова», — заключил Додон.

Прежде политик призвал власти Молдавии как можно скорее возобновить переговоры с Россией, в том числе о поставках газа. Он подчеркивал, что без энергоресурсов по доступным ценам страна обрекает себя на экономический кризис. И что руководство должно ориентироваться на интересы страны, а не геополитики. А они сконцентрированы в сферах экономики и энергетики.

«Я уверен, что пройдет немного времени, когда и нынешнее руководство Молдавии будет говорить о необходимости вести переговоры с Россией», — сказал экс-президент.

Ранее, писал 5-tv.ru, Додон заявил, что правительство Молдавии преследует главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул из личной неприязни.

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