Додон: преследование Гуцул молдавскими властями выходит за рамки политики

Правительство Молдавии преследует главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул из личной неприязни. Об этом бывший президент Молдавии Игорь Додон сказал «Известиям» на полях ПМЭФ.

«Мы понимаем что есть политическая борьба<…> Но сажать башкана Гагаузии, мать двоих детей в тюрьму — я думаю, это не политическая борьба», — подчеркнул он.

Политик предположил, что у Кишинева «мания величия». По словам Додона, арест Гуцул демонстрирует личную неприязнь действующего режима к политическим оппонентам. Политик сравнил это с собственным опытом — в 2022 году он сам находился под арестом. Тогда он заявил, что его задержали по политическим мотивам, а дело о «коррупции» против него было «шито белыми нитками».

Ранее советник Евгении Гуцул заявил, что молдавская юридическая система навлекла на себя позор, оставив Гуцул в тюрьме.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс».

На ПМЭФ съезжаются представители власти, предприниматели, эксперты, ученые, авторы стартапов и члены международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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