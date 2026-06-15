В Иркутской области 14-летний мотоциклист сбил двухгодовалого ребенка

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

За жизнь девочки борются врачи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В Иркутской области 14-летний мотоциклист сбил двухгодовалого ребенка. После инцидента виновник трагедии попытался скрыть следы преступления. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 июня. В тот день пострадавшая вместе с бабушкой шла вдоль дороги, когда на нее наехал мотоциклист. В результате происшествия девочка с различными травмами была доставлена в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

После наезда виновник скрылся с места преступления. С целью снять с себя подозрения он разобрал мотоцикл в гараже. Позже школьник признался в содеянном матери и вернулся на место ДТП.

«В мае этого года подросток уже попадал в поле зрения автоинспекторов за управление мототранспортом», — уточнили в Госавтоинспекции.

Тогда выяснилось, что подросток купил транспорт на накопленные средства. Школьника поставили на учет, а его родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С тех пор мотоцикл хранился на дачном участке.

После ДТП родителей мальчика еще раз привлекли к ответственности. В настоящее время идет расследование: правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье КамАЗ на полном ходу влетел в маршрутку. В результате два человека погибли на месте, еще 21 получил травмы различной степени тяжести. Авария произошла на втором километре Луцинского шоссе в Одинцове.

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