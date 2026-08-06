Голышом комфортнее? Стало известно, сколько россиян выбирают сон без одежды

Life.ru: каждый шестой россиянин предпочитает спать без одежды

Эксперты производителя товаров для сна выяснили, как россияне выбирают одежду для сна и какие факторы влияют на их привычки. Об этом сообщили в Life.ru.

По данным исследования, проведенного среди более чем 1200 человек, 17% опрошенных предпочитают ложиться спать полностью без одежды.

Около 22% россиян проводят ночь в нижнем белье. Более 60% участников исследования используют специальную одежду для сна — пижамы, ночные рубашки, футболки и шорты. Еще четверть респондентов призналась, что предпочитает засыпать в обычной домашней одежде.

При этом выбор одежды перед сном чаще всего зависит от температуры в комнате. Такой вариант назвали главным фактором 50% опрошенных. Еще 52% россиян сообщили, что всегда переодеваются перед тем, как лечь в постель, а только 5% регулярно засыпают в той же одежде, в которой проходил день.

Для части людей важную роль играет ощущение комфорта и уюта. Около 22% участников исследования отметили, что одежда для сна помогает им чувствовать себя спокойнее. Еще 20% меняют свои привычки с учетом того, находится ли рядом партнер.

Однако привычный вариант ночной одежды не всегда оказывается удобным. Среди тех, кто спит в одежде, 32% сталкиваются с дискомфортом из-за тесных вещей, резинок или швов. Еще 25% жалуются, что одежда во время сна перекручивается, а 22% отмечают ощущение жары.

У тех, кто предпочитает отдыхать без одежды, также есть свои причины для недовольства. Около 20% таких респондентов иногда мерзнут ночью, а 7% испытывают дискомфорт из-за прямого контакта кожи с постельным бельем.

При этом почти треть россиян хотели бы попробовать спать без одежды, но не могут этого сделать из-за бытовых обстоятельств. Так ответили 27% участников опроса, которые указали на присутствие детей, родственников или других людей в доме. Еще 12% отказались от такой привычки из-за холода, а 5% считают ее негигиеничной.

Исследование также показало, что партнеры часто перенимают друг у друга ночные привычки. Около 60% пар либо вместе спят без одежды, либо выбирают одинаковый вариант с одеждой. Только 2% опрошенных сообщили, что различия в предпочтениях становятся причиной конфликтов или неудобств.

Эксперты также отметили, что на комфорт во время сна влияют и условия отдыха. Важную роль играют температура тела человека и материал постельного белья.

«Температура тела и материал постельного белья напрямую влияют на то, комфортно ли человеку спать без одежды. Дышащие ткани — хлопок, сатин, лен — пропускают воздух и не дают перегреваться, поэтому кожа не потеет и не липнет к простыне. Синтетика, напротив, плохо регулирует температуру: в ней жарко и душно, из-за чего человек инстинктивно воспринимает одежду как барьер», — высказались эксперты.

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