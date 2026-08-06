Иногда оправдано: в каких случаях за выезд на обочину не должны наказывать

Гуляев: выезд на обочину для объезда может быть оправдан

В некоторых случаях выезд на обочину может быть оправдан. Об этом 5-tv.ru рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

Национальный автомобильный союз предложил увеличить размер штрафов для автомобилистов за движение по обочине с 2,25 тысячи рублей до пяти тысяч рублей.

Однако в некоторых случаях выезд за пределы дороги продиктован обстоятельствами, и за него не стоит наказывать, заметил Гуляев.

«Если полоса перегорожена и если там нет возможности объехать иначе, как через обочину, тогда выезд может быть оправдан», — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что «обочечники» — это результат целого ряда проблем, поэтому и решать этот вопрос необходимо комплексно. Да, штрафы частично помогут, но не искоренят данное явление.

Гуляев отметил, что в подобных ситуациях есть три правды. Первая в том, что «обочечники» своими действиями действительно серьезно мешают и тормозят поток. Вторая правда в том, что не все водители, стоящие в пробке, могут быстро среагировать на изменения в движении. Очень часто они стоят на месте, и весь поток в результате едет гораздо медленнее, чем мог бы. В таких случаях те, кто выскакивает на обочину, мешают и раздражают больше психологически, чем фактически, заметил специалист. И третья правда в том, что «обочечники» как явление во многом появилось из-за ошибок в организации дорожного движения.

«Поэтому штрафы — да. Они, наверное, против чего-то помогут. Но справедливости ради, нужно, чтобы и с точки зрения организации дорожного движения, и с точки зрения поведения остальных водителей проблем не было. <…> Это должно быть комплексное решение, включающее не только наказание (за выезд на обочину. — Прим. ред.), но и наказание для тех, кто эти пробки организует», — добавил автоэксперт.

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