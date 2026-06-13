Шестеро пострадавших в ДТП в Одинцове находятся в тяжелом состоянии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 85 0

Всего госпитализированы 19 человек.

Что известно о пострадавших в аварии в Одинцове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Шесть человек находятся в тяжелом состоянии в больницах после лобового столкновения пассажирской маршрутки и КамАЗа в Подмосковье. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — сказал он.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Авария произошла на втором километре Луцинского шоссе в Одинцове. По предварительной информации регионального ГУ МВД, водитель многотонного грузовика КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Два человека погибли на месте, еще 21 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Одинцовская городская прокуратура начала проверку и взяла ситуацию под контроль. Причины, по которым грузовик выехал на встречную полосу, пока неизвестны, их предстоит выяснить в ходе расследования.

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