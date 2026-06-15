Недоступная ягода: спрос на черешню в России в 2026 году заметно снизился

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Объем отечественной ягоды на рынке составляет от 10% до 30%.

Цены на черешню

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Спрос на черешню в России снизился минимум на 8%

Спрос на черешню в России в 2026 году снизился минимум на 8% относительно показателей 2025-го. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Согласно данным из разных источников, продажи этой ягоды с конца мая по начало июня снизили от 8% до 15%. Это связывают с ростом цен и снижением предложения. К последнему привели заморозки в период цветения и сокращение импорта.

Российская ягода, по разным данным, занимает от 10% до 30% товаров на рынке. Также черешню на отечественные прилавки завозят из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Кроме того, от 10% до 15% ягод в Россию завозили из Армении. Экспорт товаров из последней страны в РФ ограничили. А на поставки из Турции и Узбекистана повлияли дожди.

Продажи клубники за тот же период конца мая и начала июня тоже сократились на 7%. На российском рынке 70% этих ягод поставляются отечественными производителями. Однако погодные условия повлияли и на них. Зимой в Краснодарском крае снег повредил арочные конструкции из пленки — туннели, где выращивают клубнику. Негативно сказались и две волны заморозков и дождей.

А вот на малину аналитики заметили рост спроса на 14% относительно 2025 года. Это объясняется низкой востребованностью в прошлом и расширением предложения. Увеличилось количество поставщиков. Кроме того, ягоду начали также выращивать в туннелях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после поступления на прилавки первого отечественного урожая черешни стоимость этой ягоды в российских торговых сетях подешевела на 24%. Средняя цена ягоды снизилась с 800 рублей до 610 рублей за килограмм.

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