Семье Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны

Семье актрисы Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны

Умершая в ночь с 12 на 13 июня актриса Татьяна Плетнева полгода не работала из-за болезни, и теперь у ее семьи нет средств на ее похороны. Об этом родные артистки рассказали в обращении на ее странице в соцсетях.

«Полгода по известным теперь причинам Татьяна не работала и семейная казна пустела. По предварительным расчетам похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч...» — указано в посте.

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