Семье Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны
Актриса умерла в ночь с 12 на 13 июня.
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Семье актрисы Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны
Умершая в ночь с 12 на 13 июня актриса Татьяна Плетнева полгода не работала из-за болезни, и теперь у ее семьи нет средств на ее похороны. Об этом родные артистки рассказали в обращении на ее странице в соцсетях.
«Полгода по известным теперь причинам Татьяна не работала и семейная казна пустела. По предварительным расчетам похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч...» — указано в посте.
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