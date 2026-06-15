Семье Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 31 0

Актриса умерла в ночь с 12 на 13 июня.

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Семье актрисы Татьяны Плетневой не хватает денег на похороны

Умершая в ночь с 12 на 13 июня актриса Татьяна Плетнева полгода не работала из-за болезни, и теперь у ее семьи нет средств на ее похороны. Об этом родные артистки рассказали в обращении на ее странице в соцсетях.

«Полгода по известным теперь причинам Татьяна не работала и семейная казна пустела. По предварительным расчетам похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч...» — указано в посте.

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