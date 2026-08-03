Меркель призналась пранкерам, что минские соглашения были фикцией

Минские соглашения нужны были для того, чтобы снабдить Украину оружием. Об этом РИА Новости рассказали пранкеры Лексус (Алексей Столяров — настоящее имя) и Вован (Владимир Кузнецов — настоящее имя), цитируя экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.

Молодые люди смогли связаться с немецким политиком и провести с ней беседу, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко*.

«Хотя разговор Меркель явно тяготил, она сама уже была не у дел, он получился интересным. Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — уточнили пранкеры.

Они добавили, что связаться с экс-канцлером было непросто. Сперва Лексус и Вован обратились в ее офис и вели переговоры с человеком из окружения Меркель. Потом была длительная переписка по электронной почте. И лишь спустя несколько недель удалось поговорить с самим бывшим канцлером.

Первые минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года. Они должны были разрешить конфликт на Донбассе. Второй договор, заключенный в столице Белоруссии, был подписан в феврале 2015 года. В нем был сформирован комплекс мер по выполнению предыдущего документа.

Всего 13 пунктов, в том числе: прекращение огня на юго-востоке Украины, отвод вооружения от линии соприкосновения и меры по долгосрочному урегулированию конфликта.

Однако Незалежная неоднократно нарушала соглашения. А после начала СВО и бывший президент Франции Франсуа Олланд, и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и Ангела Меркель отмечали, что их страны никогда не относились к этому документу серьезно. Он был им необходим, чтобы подготовить Киев к конфликту с Москвой. Поэтому от украинских властей и не требовали соблюдения минских соглашений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лексус и Вован узнали, сколько стоит поддержка немецкого Бундестага. Они представились наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, который сейчас проживает в изгнании в США. И от его имени выяснили приблизительную сумму, за которую политики Германии готовы оказать ему помощь.

* — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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