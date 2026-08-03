МВД предупреждает: почему не стоит делиться личной информацией в соцсетях

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 58 0

Это необходимо для защиты от вербовщиков.

Что нельзя публиковать в интернете — ответ МВД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД России призвало не публиковать в соцсетях адреса проживания и работы

МВД России рекомендует россиянам не раскрывать в социальных сетях личную информацию о себе и своих близких. Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В министерстве советуют не публиковать данные о месте учебы, работы, а также не сообщать адрес проживания. Кроме того, стоит избегать разглашения информации о своей семье и близких людях.

Как объяснили в МВД, это необходимо для защиты от вербовщиков, которые могут использовать данные из социальных сетей для создания профиля потенциальной жертвы. Россиянам также рекомендуется не выражать свои взгляды в открытых источниках и чатах, а также не отвечать на личные вопросы от незнакомцев.

Полиция советует всегда проверять, кто является владельцем профиля собеседника, а также информацию о месте и дате регистрации аккаунта.

Кроме того, МВД рекомендует не отвечать на сообщения от незнакомых людей, включить функцию «черный список» и сообщать модераторам соцсетей о подозрительной активности.

Прежде в МВД России рекомендовали гражданам ограничить доступ посторонних к своим профилям в соцсетях и не публиковать геометки. В министерстве пояснили, что такие меры помогут снизить риск утечки персональных данных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Подпольный кол‑центр в квартире: мошенники за месяц украли 5 миллионов рублей
11:08
Роспотребнадзор заблокировал около 28 тысяч сайтов за торговлю нелегальными БАДами
11:03
Дети создают роботов: в финале «Разгон. Максимус» встретились 20 школьников-инженеров
11:00
Самку амурского тигра выпустили на волю в Казахстане
10:56
Врачи не решают: в РАН рассказали, от чего зависит продолжительность жизни
10:47
Вход родителям запрещен: бизнесмен уволил подчиненного из-за неуважения к матери

Сейчас читают

Ученые пошли на OnlyFans: пухлые сурки могут спасти 60‑летний проект
Мельчайшие частицы: чем опасны кондиционеры для здоровья человека
«Жру, сколько хочу»: Пьеха резко ответил на упреки в потере формы
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео