Не просто усталость: названы неочевидные признаки анемии

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 104 0

Многие люди долго не замечают первых симптомов.

Признаки и симптомы анемии

Фото: www.globallookpress.com/ Erik Reis - IKOstudio

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Тихонова: снижение концентрации и усталость могут указывать на анемию

Анемия часто развивается медленно, и многие люди долго не замечают первых симптомов, связывая их с усталостью или стрессом. Терапевт «СМ-Клиники» Ирина Тихонова рассказала Газета.Ru о неочевидных признаках анемии.

Один из самых незаметных симптомов — постоянная усталость, которая не проходит после отдыха. Человеку трудно выполнять привычные задачи, снижается работоспособность, возникает чувство нехватки сил с утра.

Еще один неочевидный признак — ухудшение концентрации внимания и памяти. Ткани получают меньше кислорода, и человеку сложнее сосредоточиться или запомнить новую информацию. Эти изменения часто принимают за переутомление.

Изменения во внешности также могут указывать на анемию. Кожа становится бледнее, появляется сухость, ногти ломаются и расслаиваются, может измениться их форма. У некоторых усиливается выпадение волос. Эти симптомы не всегда специфичны, но в сочетании с другими они могут говорить о дефиците железа.

Характерный признак — одышка и учащенное сердцебиение при нагрузке, которую раньше переносили легко. Организм пытается компенсировать недостаток кислорода, и сердце работает интенсивнее.

Менее известный, но важный симптом — изменение вкусовых предпочтений. Люди могут начать есть мел, лед, сырое тесто или испытывать необычные пристрастия к запахам, например, бензина или ацетона. Эти симптомы должны стать поводом для обращения к врачу.

Анемия — это не болезнь, а синдром, который может быть вызван разными причинами: дефицитом железа, хроническими кровопотерями, проблемами с ЖКТ и так далее. Врач подчеркнула, что просто начать принимать препараты железа недостаточно. Важно сначала установить причину анемии, и это может сделать только врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что желание употреблять в пищу мел или лимоны может быть признаком дефицита железа в организме человека. Подобные изменения вкусовых предпочтений часто остаются без внимания. Хотя они сигнализируют о сбоях в работе внутренних систем. Помимо странных кулинарных пристрастий, к классическим симптомам нехватки железа относятся постоянная сонливость, общая слабость, быстрая утомляемость и чувство разбитости даже после длительного отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Подпольный кол‑центр в квартире: мошенники за месяц украли 5 миллионов рублей
11:08
Роспотребнадзор заблокировал около 28 тысяч сайтов за торговлю нелегальными БАДами
11:03
Дети создают роботов: в финале «Разгон. Максимус» встретились 20 школьников-инженеров
11:00
Самку амурского тигра выпустили на волю в Казахстане
10:56
Врачи не решают: в РАН рассказали, от чего зависит продолжительность жизни
10:47
Вход родителям запрещен: бизнесмен уволил подчиненного из-за неуважения к матери

Сейчас читают

Ученые пошли на OnlyFans: пухлые сурки могут спасти 60‑летний проект
Мельчайшие частицы: чем опасны кондиционеры для здоровья человека
«Жру, сколько хочу»: Пьеха резко ответил на упреки в потере формы
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео