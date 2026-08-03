Мельчайшие частицы: чем опасны кондиционеры для здоровья человека

Терапевт Бурнацкая: кондиционеры способствовуют распространению вирусов

В закрытых и плохо проветриваемых пространствах работающий кондиционер или вентилятор может значительно увеличить риск заражения респираторными инфекциями. Об этом сообщила врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, сами по себе приборы не являются источниками вирусных частиц. Однако создаваемые ими искусственные потоки воздуха подхватывают мельчайшие капли и аэрозоли, выделяемые больным человеком при разговоре, кашле или чихании.

Если в обычном состоянии крупные частицы быстро оседают на поверхности, то под воздействием направленного ветра от прибора они могут длительное время циркулировать в воздухе и перемещаться по всему помещению.

Бурнацкая подчеркнула, что большинство современных бытовых кондиционеров не осуществляют забор свежего воздуха с улицы, а работают в режиме рециркуляции. В условиях недостаточной вентиляции концентрация потенциально опасных микроорганизмов в комнате или офисе будет постоянно расти.

Для минимизации рисков медик рекомендует не направлять поток воздуха от вентилятора в сторону коллег или домочадцев, если в помещении есть человек с признаками недомогания.

В таких ситуациях крайне важно обеспечить приток свежего воздуха через открытые окна и своевременно обслуживать технику, меняя фильтры. Также при необходимости стоит использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами — это разновидность фильтров тонкой очистки воздуха, способных улавливать мелкодисперсные частицы, включая пыль, аллергены, бактерии и вирусы.

«При появлении в коллективе человека с симптомами ОРВИ важно не только включать охлаждение, но и обеспечить приток свежего воздуха и минимизировать контакты с заболевшим», — подытожила Бурнацкая.

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