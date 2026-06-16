Камеры, штрафы и номера: что изменится для водителей с июля

С 1 июля 2026 года российских автомобилистов ждет ряд изменений

С 1 июля российских автомобилистов ждет несколько изменений, связанных с контролем на дорогах, штрафами и оформлением транспортных средств. Нововведения должны усилить безопасность движения и сделать часть процедур более автоматизированной.

Одно из главных изменений касается проверки тонировки. Оценивать светопропускание стекол вручную инспекторы больше не будут. Для этого планируют использовать автоматизированные комплексы, которые смогут выявлять нарушение дистанционно.

Такие системы начнут массово появляться на дорогах в течение первого месяца лета. Если оборудование зафиксирует несоответствие требованиям по тонировке, штраф в размере 500 рублей может быть выписан автоматически, без остановки машины инспектором.

Изменения затронут и использование телефона за рулем. Под запрет попадут любые действия с устройством в руках: набор сообщений, просмотр социальных сетей, переписка и другие манипуляции, отвлекающие водителя от дороги.

При этом пользоваться смартфоном будет можно, если он установлен в держателе или подключен через громкую связь. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Более серьезные последствия ждут водителей за выезд на встречную полосу. Такие нарушения смогут фиксировать камеры. За первый случай автомобилисту грозит штраф 7500 рублей. Если нарушение повторится в течение года, водителя могут лишить прав на один год.

Еще одно новшество связано с парковкой. С июля по стране должен начать действовать единый штраф за неоплаченную стоянку — 3500 рублей. Оплату парковки необходимо внести в течение 15 минут после остановки автомобиля. Если этого не сделать, сумма взыскания может увеличиться, а оспорить нарушение станет сложнее.

Кроме того, с 1 июля 2026 года должен появиться механизм легального выбора индивидуальных автомобильных номеров. Водители смогут заранее забронировать желаемую комбинацию букв и цифр через портал госуслуг с подключением к базе МВД.

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