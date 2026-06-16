Следственный комитет установит обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 72 0

В Московской области пострадали шесть человек, среди них 13-летняя девочка.

Атака ВСУ на Подмосковье 16 июня: пострадавшие расследование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Следственный комитет (СК) России установит все обстоятельства атаки украинских беспилотников на Московскую область, в результате которой пострадали шесть человек, в числе которых девочка 13 лет. Об этом написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В СК уточнили, что правоохранители займутся расследованием очередных преступлений вооруженных формирований киевского режима против мирных жителей ряда российских регионов.

Кроме того, в СК проверят обстоятельства атак в Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Там, по данным ведомства, пострадали трехлетняя девочка и ее мать. Также расследования проведут по фактам атак в Белгородской и Курской областях.

В Следственном комитете подчеркнули, что установят лиц, которые причастны к совершению этих преступлений.

Как писал 5-tv.ru, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью и утром 16 июня силы противовоздушной обороны РФ сбили над регионом 86 беспилотных летательных аппаратов.

Большинство раненых зафиксировали в Электростали. В поселке Случайный травмы получили четверо мужчин, двоих из которых доставили в больницу. Также в городе обломки беспилотника попали в многоквартирный дом на проспекте Ленина.

Еще один пострадавший, 57-летний мужчина, был ранен в Котельниках. В Воскресенске травму получила девочка 13 лет. У нее колото-резаная рана левого бедра.

К тому же последствия от падения обломков БПЛА обнаружили в других округах. В деревне Григорово Раменского округа загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В деревне Дурыкино в Солнечногорске осколки повредили остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке был поврежден фасад административного здания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
16 июн
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве ликвидирован
16 июн
Силы ПВО за утро сбили над Москвой 60 беспилотников ВСУ
16 июн
За утро силы ПВО уничтожили 35 беспилотников, летящих на Москву
16 июн
На подлете к Москве уничтожили пять беспилотников ВСУ
15 июн
На подлете к Москве ликвидировали четыре беспилотника
14 июн
Средства ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников за сутки
12 июн
Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 направлявшихся к Москве БПЛА
12 июн
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников на подлете к Москве
11 июн
С полуночи силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ в небе над Москвой
10 июн
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника под Москвой
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Более 90% полотна панорамы «Оборона Севастополя» утрачено после атаки ВСУ
17:26
Льготы под пересмотр: что изменится для пенсионеров, которые прописаны в квартире с детьми
17:25
Житель Ставрополья задушил соседку после ссоры из-за домашних животных
17:13
В Оренбургской области задержали наводчика украинских дронов
17:06
«Сделать дороги безопаснее»: Стивен Сигал поздравил ГАИ с грядущим 90-летием
16:59
Поиски завершены: двух пропавших сестер нашли в Карелии

Сейчас читают

Лавров: Евросоюз развалится, если туда вступит Украина
Отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае
В Индии заблокировали Telegram из-за скандала с утечкой вопросов экзамена
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео