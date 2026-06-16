Следственный комитет установит обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье

Следственный комитет (СК) России установит все обстоятельства атаки украинских беспилотников на Московскую область, в результате которой пострадали шесть человек, в числе которых девочка 13 лет. Об этом написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В СК уточнили, что правоохранители займутся расследованием очередных преступлений вооруженных формирований киевского режима против мирных жителей ряда российских регионов.

Кроме того, в СК проверят обстоятельства атак в Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Там, по данным ведомства, пострадали трехлетняя девочка и ее мать. Также расследования проведут по фактам атак в Белгородской и Курской областях.

В Следственном комитете подчеркнули, что установят лиц, которые причастны к совершению этих преступлений.

Как писал 5-tv.ru, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью и утром 16 июня силы противовоздушной обороны РФ сбили над регионом 86 беспилотных летательных аппаратов.

Большинство раненых зафиксировали в Электростали. В поселке Случайный травмы получили четверо мужчин, двоих из которых доставили в больницу. Также в городе обломки беспилотника попали в многоквартирный дом на проспекте Ленина.

Еще один пострадавший, 57-летний мужчина, был ранен в Котельниках. В Воскресенске травму получила девочка 13 лет. У нее колото-резаная рана левого бедра.

К тому же последствия от падения обломков БПЛА обнаружили в других округах. В деревне Григорово Раменского округа загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В деревне Дурыкино в Солнечногорске осколки повредили остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке был поврежден фасад административного здания.

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