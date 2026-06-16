Трамп допустил отказ от смягчения санкций против РФ после открытия Ормуза

Глава Белого дома заявил, что ситуация на рынке энергоносителей позволяет вернуться к санкционному курсу.
Фото: www.globallookpress.com/Tian Rui
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США могут вновь ввести ограничения против России после возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, возврат к санкционной политике становится возможным по мере нормализации ситуации на глобальном энергетическом рынке.
Главной причиной для пересмотра позиции Трамп назвал возобновление судоходства через Ормузский пролив. После начала прохода танкеров через эту акваторию цены на энергоносители демонстрируют быстрое и устойчивое снижение. Это создает условия для отказа от временных послаблений, которые вводились ранее.
Полное восстановление транзита через пролив ожидается в 19 июня после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
Документ урегулировал ключевые вопросы безопасности в регионе, что позволило разблокировать движение судов. Американская сторона рассчитывает, что логистические цепочки полностью нормализуются в ближайшие дни.
Ранее США Дональд Трамп сказал, что после продвижения в урегулировании конфликта с Ираном Вашингтон намерен сосредоточиться на переговорах по конфликту на Украине.
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