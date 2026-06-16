Трамп заявил о желании Ирана заключить соглашение с США

Трамп: Иран хочет заключить сделку с США

Иран заинтересован в заключении соглашения с США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами, комментируя переговоры Вашингтона и Тегерана.

По словам американского лидера, иранская сторона хочет, чтобы договоренности были достигнуты.

«Иран хочет, чтобы это было сделано», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани заявил, что сделка с Ираном перешла во вторую фазу. Глава Белого дома выразил уверенность, что этот этап переговоров с исламской республикой пройдет легче предыдущего.

При этом президент США подчеркнул, что Тегеран не получит возможности создать или приобрести ядерное оружие. Трамп также предупредил, что попытки Ирана пойти по такому пути приведут к крайне тяжелым последствиям.

До этого американский лидер сообщил, что Вашингтон и Тегеран смогли договориться о сделке, несмотря на сложный переговорный процесс. Позднее иранская сторона подтвердила готовность подписать мирное соглашение с США. Для этого представители двух стран недавно прибыли в Женеву. Ожидается, что подписание документа должно состояться 19 июня.

Предстоящая сделка привела к открытию Ормузского пролива, а также снятию американской военно-морской блокады иранских портов. При этом, как ранее писали зарубежные СМИ, самые сложные вопросы, связанные с ядерной программой, Вашингтон и Тегеран пока решили отложить.

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