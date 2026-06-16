Была настроена бороться: от чего умерла актриса Алиса Песоцкая

Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой стало онкологическое заболевание

Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой, известной по фильму «О чем говорят мужчины», стало онкологическое заболевание. Об этом сообщили РИА Новости в окружении артистки. Песоцкая ушла из жизни в возрасте 54 лет.

По словам близкой подруги, 12 апреля актрису госпитализировали в 62-ю больницу Красногорска, где диагностировали рак. Затем на скорой помощи ее перевезли в другое отделение, провели операцию и выписали домой 12 мая — в день рождения Песоцкой.

Однако уже через неделю состояние резко ухудшилось. Актрису вновь доставили в Лобненскую больницу, где она долго ждала перевода в стационар для повторного лечения.

В окружении отметили, что Песоцкая была настроена бороться, но обратилась к врачам слишком поздно — метастазы агрессивно поразили жизненно важные органы. 3 июня ее соборовал и причастил священник, через несколько часов она скончалась.

Прощание и похороны прошли на Красногорском кладбище Москвы.

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