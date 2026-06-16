Была настроена бороться: от чего умерла актриса Алиса Песоцкая

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Алена Куликова
Алена Куликова 96 0

В окружении артистки отметили, что она обратилась к врачам слишком поздно.

Умерла исполнительница роли дамы с собачкой

Фото: Кадр из к/ф «О чём говорят мужчины», реж. Дмитрий Дьяченко, 2010 г.

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Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой стало онкологическое заболевание

Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой, известной по фильму «О чем говорят мужчины», стало онкологическое заболевание. Об этом сообщили РИА Новости в окружении артистки. Песоцкая ушла из жизни в возрасте 54 лет.

По словам близкой подруги, 12 апреля актрису госпитализировали в 62-ю больницу Красногорска, где диагностировали рак. Затем на скорой помощи ее перевезли в другое отделение, провели операцию и выписали домой 12 мая — в день рождения Песоцкой.

Однако уже через неделю состояние резко ухудшилось. Актрису вновь доставили в Лобненскую больницу, где она долго ждала перевода в стационар для повторного лечения.

В окружении отметили, что Песоцкая была настроена бороться, но обратилась к врачам слишком поздно — метастазы агрессивно поразили жизненно важные органы. 3 июня ее соборовал и причастил священник, через несколько часов она скончалась.

Прощание и похороны прошли на Красногорском кладбище Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать народного артиста России Дмитрия Хворостовского Людмила Хворостовская умерла в Москве на 91-м году жизни.

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