Лицо из глубины тысячелетий: в Хакасии ученые нашли уникальный наскальный портрет

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Подобные изображения раньше обнаруживали исключительно на плитах из погребений, а на скалах еще не встречали.

Что известно о древнем наскальном рисунке в Хакасии

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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В Хакасии найден уникальный наскальный рисунок окуневской культуры

Археологи обнаружили уникальный наскальный рисунок, оставленный людьми окуневской культуры, в Хакасии. Петроглиф датировали III–II тысячелетиями до нашей эры. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор автономной некоммерческой организации «Археологическое исследование Сибири» (АИС) Тимофей Ключников.

По его словам, находку сделали примерно в 80 километрах от Абакана. Там выявили до этого неизвестную скальную поверхность с рисунками окуневской культуры.

Как отметил Ключников, подобные изображения раньше встречались только на плитах из погребений, а на скалах такие рисунки еще не находили.

На новой плоскости красной охрой изображено лицо человека. Находку можно отнести примерно к середине третьего тысячелетия до нашей эры.

Окуневская археологическая культура существовала около четырех тысяч лет назад на территории Минусинской котловины — частично в Хакасии и частично на юге Красноярского края.

Среди наскальных изображений окуневцев встречаются рисунки людей, коров, быков, лосей, а также мифических животных.

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