СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на больницу в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинских вооруженных формирований на медицинское учреждение в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ее обращение опубликовано в канале СК РФ в мессенджере МАКС.

По данным следствия, 5 августа беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по больнице, расположенной в Донецке. В результате атаки погибла одна женщина, еще два человека получили ранения. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и личности, причастных к преступлению.

«Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тульской области после падения БПЛА загорелся сортировочный центр. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что в ночь на 5 августа регион подвергся атаке украинских беспилотников.

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