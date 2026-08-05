Один погиб, шесть ранены: ВСУ атаковали Курскую область

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Пострадавшим оказывается помощь.

Атака ВСУ на Курскую область 5 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ в Курской области

В Большесолдатском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника на частный дом погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам главы региона, удар пришелся по дому в селе Козыревка.

«В результате прилета ранены шесть человек, трое из них в тяжелом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина», — написал Хинштейн.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и уточнил, что всем пострадавшим сейчас оказывается первая помощь на месте. По его словам, их готовят к эвакуации в Курск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили 200 украинских беспилотников 5 августа. По данным Минобороны РФ, дроны самолетного типа были перехвачены и ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан и Татарстан, а также над акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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