Стало известно о состоянии создателя дрона «Упырь» после покушения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 0

Генеральный директор «Уралдронзавода» получил ранения в результате взрыва автомобиля в Свердловской области.

Создатель дрона Упырь пострадал в результате взрыва машины

Фото: Telegram/ЖОГА/zhogaartem

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Состояние раненного при взрыве гендиректора «Уралдронзавода» стабилизировалось

Генеральный директор «Уралдронзавода», разработчик беспилотника «Упырь» Владимир Ткачук, пострадавший при взрыве автомобиля в Свердловской области, остается в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Он в реанимации, угрозы жизни нет. Состояние стабильное», — сказал собеседник агентства.

Владимир Ткачук получил ранения при взрыве автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток 5 августа. Ранее источник 5-tv.ru сообщал, что после происшествия мужчину экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительной информации, в момент взрыва вместе с Ткачуком в автомобиле находился водитель, выполнявший функции охранника. Он погиб на месте происшествия.

После инцидента следственные органы возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля и выясняют причины произошедшего.

На месте взрыва автомобиля Владимира Ткачука осталось пепелище. Территория рядом с местом взрыва просматривается камерами, поэтому следствие рассматривает версию о том, что взрывное устройство могли заложить заранее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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