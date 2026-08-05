«И молоко будет»: Путин согласился со словами Машкова о победе

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Во время встречи с президентом актер поделился историей о Дне Победы в 1945 году, которую услышал от Станислава Любшина.

Россия без сомнения одержит победу и все у нее будет

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Путин не сомневается, что Россия победит в украинском конфликте

Президент России Владимир Путин согласился с мнением народного артиста РФ, председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова о том, что победа страны неминуема. Об этом глава государства заявил во время встречи с актером 5 августа.

Машков рассказал президенту историю, которую услышал от народного артиста РСФСР Станислава Любшина о Дне Победы в 1945 году: 12-летний Любшин стоял в очереди за молоком, когда продавщица сообщила присутствующим радостную новость.

«Товарищи, Победа, молока не будет», — процитировал Машков.

Говоря о специальной военной операции, председатель Союза театральных деятелей выразил уверенность, что Россия добьется поставленных целей.

«Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру», — сказал Машков.

Глава государства согласился с этим утверждением.

«И молоко будет», — подчеркнул Путин.

Во время встречи Машков также пригласил президента принять участие в съезде Союза театральных деятелей России. Путин ответил, что постарается посетить мероприятие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия добьется своих целей на СВО. По словам Владимира Путина, участники СВО продолжают отстаивать безопасность и независимость страны, а их поддерживает все российское общество. Путин также отметил, что на внешнее давление народ России ответил сплоченностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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