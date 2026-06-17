Швейцария расширила санкционный список против России

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза и внесла в ограничительный список 16 физических лиц и семь юридических. Решение было принято 12 августа, говорится на сайте кабмина страны.

«Федеральное министерство экономики, образования и исследований (ЕАИР) 15 июня 2026 года внесло поправки в Приложение восемь к Постановлению. В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций», — значится в заявлении.

Подпавшие под меры лица и организации столкнутся с заморозкой активов. Для физических лиц также вводятся ограничения на въезд в Швейцарию и транзит через территорию страны.

Новые меры стали продолжением санкционной политики Берна, который ранее неоднократно синхронизировал свои решения с действиями Евросоюза.

В списках Берна теперь главы молодежных ведомств Севастополя и ряда других российских регионов, педагоги и руководители детских организаций.

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