Швейцария расширила санкционный список против России

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 43 0

Берн усиливает давление на Москву.

Швейцария расширила санкции против России — новости

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза и внесла в ограничительный список 16 физических лиц и семь юридических. Решение было принято 12 августа, говорится на сайте кабмина страны.

«Федеральное министерство экономики, образования и исследований (ЕАИР) 15 июня 2026 года внесло поправки в Приложение восемь к Постановлению. В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций», — значится в заявлении.

Подпавшие под меры лица и организации столкнутся с заморозкой активов. Для физических лиц также вводятся ограничения на въезд в Швейцарию и транзит через территорию страны.

Новые меры стали продолжением санкционной политики Берна, который ранее неоднократно синхронизировал свои решения с действиями Евросоюза.

В списках Берна теперь главы молодежных ведомств Севастополя и ряда других российских регионов, педагоги и руководители детских организаций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:58
Лерчек могут назначить повторную судебную экспертизу
2:39
Жених потерял сознание на свадьбе в Индонезии, увидев невесту
2:19
«Капибара» снова в деле: во Франции вновь выбрали российский трек для видео с G7
1:56
В больнице американского штата Делавэр произошла стрельба
1:52
«Будут аккуратнее»: автоюрист об идее введения аналога ОСАГО для курьеров
1:36
Швейцария расширила санкционный список против России

Сейчас читают

«Ангел-хранитель подвел»: Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой
Усугубляется с возрастом: раскрыта неочевидная причина боли в ногах по утрам
Борьба с домашними вредителями: как прогнать муравьев навсегда
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео