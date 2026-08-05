«Не стоит путать»: Гуров сравнил ситуацию Савичевой с историями Глюкозы и МакSим

Илья Гуров: не стоит путать ситуацию Савичевой с Глюкозой и с МакSим

Музыкант Илья Гуров высказался о критике в адрес Юлии Савичевой из-за смены музыкального образа. По мнению артиста, ситуацию певицы не стоит сравнивать с историями других исполнительниц, поскольку причины общественного внимания к ним разные. Об этом Илья Гуров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Музыкант заявил, что Савичева, по его мнению, лишь развивает направление, которое ей всегда было близко, и экспериментирует с новым звучанием.

«Я считаю, что не стоит путать ситуацию с Глюкозой и с МакSим с ситуацией с Юлией Савичевой, потому что Юлию Савичеву критикуют из-за нового имиджа, из-за нового стиля музыки и исполнения», — рассказал Гуров.

По словам артиста, рок-направление не является для Савичевой чем-то принципиально новым.

«Человек всегда тяготел к року, человек всегда хотел делать такую музыку, и она в ней органична», — отметил музыкант.

Гуров напомнил, что в творчестве певицы уже были композиции в жанре поп-рок, а нынешний этап он считает продолжением ее музыкального пути.

«У нее всегда были поп-рок-песни, и на „Фабрике звезд — 2“ она их исполняла», — заявил артист.

При этом музыкант отметил, что зритель сам вправе решать, принимать ли новый образ исполнителя или оставаться поклонником привычного творчества.

«Если люди хотят что-то новое и развиваться вместе с ней, то это тоже почему нет?» — поделился Гуров.

По мнению артиста, ответственность за публичный образ лежит не только на исполнителе, но и на его команде.

«Нужно спрашивать в первую очередь с команды, которая выпустила артиста на эту сцену и в таком виде дала ему выйти к публике», — заключил Илья Гуров.

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