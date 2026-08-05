«Не сразу узнают»: Ян Цапник рассказал об интриге с персонажами «Смешариков»
Разгадка появится по ходу истории.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Ян Цапник: в новом фильме о «Смешариках» будет интрига
Актер Ян Цапник рассказал, что создатели мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные» специально не стали сразу раскрывать личности героев. По словам артиста, зрителей ждет интрига, а разгадка появится по ходу истории. Об этом Ян Цапник рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».
Актер отметил, что авторы картины намеренно сделали так, чтобы в начале зрители не могли сразу понять, кто скрывается за персонажами.
«Нет. В этом как раз и интрига. Не сразу узнают», — рассказал Цапник.
По словам артиста, такой прием был выбран специально, чтобы сохранить интерес аудитории к сюжету.
«Мы специально сделали так, чтобы сначала было непонятно, кто есть кто», — поделился актер.
Цапник добавил, что постепенно все детали станут известны зрителям, а раскрытие героев должно стать одной из особенностей фильма.
«Потом все раскроется, и, мне кажется, это будет интересно зрителям», — заключил артист.
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