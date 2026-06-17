Путин: товарооборот между РФ и Филиппинами превысил 500 миллионов долларов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Глава государства озвучил статистику за 2025 год и заявил, что это не предел.

Путин про товарооборот между Россией и Филиппинами

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил отметку в 500 миллионов долларов, однако возможности для дальнейшего роста остаются значительными. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Российский лидер отметил, что нынешние показатели двусторонней торговли не отражают весь потенциал сотрудничества. По его словам, Москва и Манила могут расширить поставки сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов, а также активнее развивать экономические связи.

«В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов, и это, конечно, далеко не предел. Есть возможности для наращивания объемов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что между двумя странами уже действуют эффективные механизмы взаимодействия. В частности, речь идет о совместной Российско-филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая помогает развивать практическую кооперацию по различным направлениям.

Саммит Россия — АСЕАН стартовал в Казани и продлится с 17 по 19 июня. В этом году он приурочен к 35-летию отношений между Россией и объединением. Для Маркоса-младшего поездка на мероприятие в Россию стала первой в статусе филиппинского лидера.

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