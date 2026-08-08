Российские ударные БПЛА ослабляют оборону противника на днепропетровском направлении.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Военнослужащие расчета ударных FPV-дронов 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» на днепропетровском направлении успешно уничтожают технику и БПЛА ВСУ.
Расчеты поражают бронированную и колесную технику, а также тяжелые гексакоптеры, используемые боевиками для снабжения. Скрытность и оперативность позволяют наносить точные удары, снижая боевой потенциал противника.
Помимо этого, расчеты выполняют функции ПВО, перехватывая и уничтожая крупные БПЛА. Применение FPV-дронов разного типа помогает в борьбе с широким спектром целей.
Расчеты ослабляют оборону ВСУ и создают условия для продвижения российских подразделений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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