Военнослужащие расчета ударных FPV-дронов 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» на днепропетровском направлении успешно уничтожают технику и БПЛА ВСУ.

Расчеты поражают бронированную и колесную технику, а также тяжелые гексакоптеры, используемые боевиками для снабжения. Скрытность и оперативность позволяют наносить точные удары, снижая боевой потенциал противника.

Помимо этого, расчеты выполняют функции ПВО, перехватывая и уничтожая крупные БПЛА. Применение FPV-дронов разного типа помогает в борьбе с широким спектром целей.

Расчеты ослабляют оборону ВСУ и создают условия для продвижения российских подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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