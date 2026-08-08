ЕС из-за аномальной жары использовал рекордный объем зимнего газа

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

Это может привести к тяжелым последствиям в предстоящий отопительный сезон.

Почему летом Европа потратила рекордные объемы газа

Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

GIE: из-за жары ЕС потратил рекордный с 2022 года объем запасенного на зиму газа

На фоне аномальной жары, которая этим летом наблюдается во многих европейских странах, ЕС потратил рекордный объем запасенного на предстоящую зиму газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

В июле 2026-го европейцы закачали в подземные хранилища на 16% меньше топлива, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в прошлом месяце ЕС выкачал из своих хранилищ 964 миллиона кубометров газа. Это, в свою очередь, в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Всего же европейцы пополнили свои запасы на 7,8 миллиарда кубометров. Это минимальный уровень с июля 2020 года. Тогда показатель был на уровне 5,3 миллиарда кубометров.

Эксперты GIE подчеркнули, что причина, по которой ЕС вынужден, летом тратить запасы газа на зиму, — аномальная жара и засуха. С одной стороны, жители европейских стран массово используют кондиционеры, желая спастись от невыносимых погодных условий, а с другой — произошло обмеление рек. Что напрямую повлияло на работу гидро- и атомных электростанций и вызвало рост спроса на газовую генерацию.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, почему Европа может оказаться на грани энергетического коллапса из-за жары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
82.17
0.76 94.84
0.78
Жужжащий гороскоп: какой ты жук по знаку зодиака

Последние новости

18:03
Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева
17:50
Ведущая новостей заснула во время прямого эфира
17:34
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе
17:15
«Он такой бесстрашный»: Овечкин рассказал об игре сына против взрослых хоккеистов
17:12
«Энергия нового парика»: Трамп стал героем мемов из-за прически
16:50
В отпуск любой ценой: две девушки на каблуках бросились догонять самолет в Шереметьево

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Умер отец Лионеля Месси
«В шоке»: Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео