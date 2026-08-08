ЕС из-за аномальной жары использовал рекордный объем зимнего газа

GIE: из-за жары ЕС потратил рекордный с 2022 года объем запасенного на зиму газа

На фоне аномальной жары, которая этим летом наблюдается во многих европейских странах, ЕС потратил рекордный объем запасенного на предстоящую зиму газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

В июле 2026-го европейцы закачали в подземные хранилища на 16% меньше топлива, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в прошлом месяце ЕС выкачал из своих хранилищ 964 миллиона кубометров газа. Это, в свою очередь, в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Всего же европейцы пополнили свои запасы на 7,8 миллиарда кубометров. Это минимальный уровень с июля 2020 года. Тогда показатель был на уровне 5,3 миллиарда кубометров.

Эксперты GIE подчеркнули, что причина, по которой ЕС вынужден, летом тратить запасы газа на зиму, — аномальная жара и засуха. С одной стороны, жители европейских стран массово используют кондиционеры, желая спастись от невыносимых погодных условий, а с другой — произошло обмеление рек. Что напрямую повлияло на работу гидро- и атомных электростанций и вызвало рост спроса на газовую генерацию.

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