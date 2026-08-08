Выгодная покупка? Как мошенники заманивают россиян на поддельные сайты интернет-магазинов

Немкин: мошенники стали чаще заманивать россиян на поддельные сайты магазинов

Мошенники стали чаще присылать россиянам сообщения с предложением купить дешевые товары, тем самым заманивая их на поддельные сайты интернет-магазинов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам собеседника издания, подобные СМС приходят с неизвестных номеров. В сообщении человеку рассказывают о товаре, который можно приобрести по очень заманчивой низкой цене. Дальше указана ссылка на поддельный сайт, где представлена подробная информация, а также фотографии других «привлекательных» продуктов.

Это создает впечатление надежности. Потенциальная жертва видит отзывы и верит в то, что сайт настоящий. После оформления заказа человека просят пройти регистрацию и полностью оплатить покупку. Как только деньги поступают на счет мошенников, связь с «продавцом» тут же прекращается. Пострадавший остается без понравившегося ему товара и без денег.

При этом иногда доказать, что его обманули, не удается. Злоумышленники удаляют сайты, аккаунты. В результате переписка просто исчезает.

Чтобы не стать жертвой такой мошеннической схемы, россиянам нужно с осторожностью относится к сообщениям с неизвестных номеров и не переходить на посторонние ресурсы, особенно если цена на товары выглядит очень заманчивой уточнил Немкин.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с банковскими картами. Ее суть заключается в том, что аферисты пытаются обвинить человека в краже.

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