РИА Новости: в Сумской области выявили вспышку лихорадки Западного Нила

В Сумской области — на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ), — зафиксирована вспышка лихорадки Западного Нила. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

По словам инсайдера, инфекция экзотическая, но при этом не особо опасная. Собеседник напомнил, что в том регионе также сохраняется один из самых высоких на Украине показателей заболеваемости гепатитом С. Это прежде всего связано с большим числом раненых киевских боевиков.

Лихорадка Западного Нила встречается в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Вирус передается человеку через укусы насекомых — комаров. Чаще всего у заразившегося появляются следующие симптомы: сыпь, высокая температура и боль в мышцах.

Пару месяцев назад на Сумском направлении у ряда киевских боевиков также выявили хантавирус. Тогда его распространению способствовала антисанитария, которая присутствовала практических на всех позициях ВСУ. В то время опорные пункты врага одолели грызуны, которые и являются переносчиками болезни. При тяжелых формах хантавируса у человека могут перестать нормально функционировать почки и легкие.

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