Президент Филиппин пригласил Путина посетить саммит АСЕАН в Маниле

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил российского лидера Владимира Путина посетить 25-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в ноябре в Маниле. Соответствующее предложение прозвучало во время переговоров глав государств на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Опять же, выступая как председатель, я хотел бы пригласить ваше превосходительство принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года», — сказал Маркос.

Филиппинский лидер подчеркнул важность предстоящего форума для формирования устойчивой архитектуры безопасности и экономического развития в регионе. Он также отметил, что взаимодействие Москвы и Манилы в торгово-инвестиционной сфере находится на хорошем уровне.

Кроме того, Маркос-младший поблагодарил российскую сторону за организацию саммита Россия — АСЕАН и теплый прием.

«Ваше Превосходительство, господин Президент. Прежде всего, позвольте мне поздравить Вас и поблагодарить за радушный прием, который я почувствовал и со стороны народа, и со стороны правительства», — заявил он.

Выступая в качестве председателя АСЕАН, президент Филиппин также выразил признательность России от имени государств объединения за проведение международной встречи в Казани.

Саммит Россия — АСЕАН стартовал в Казани и продлится с 17 по 19 июня. В этом году он приурочен к 35-летию отношений между Россией и объединением. Для Маркоса-младшего поездка на мероприятие в Россию стала первой в статусе филиппинского лидера.

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