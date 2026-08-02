Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его главной проблемой Украины

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

Она считает, что нынешнее положение дел играет главе киевского режима на руку.

Как Мендель отзывается о Зеленском

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

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Глава киевского режима Владимир Зеленский стал главной проблемой страны. Об этом сказала бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal de Dimanche.

«Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ. Я полагаю, что Зеленский сегодня является главным бенефициаром этой войны», — заявила Мендель.

По ее словам, благодаря продолжению конфликта Зеленский сохраняет власть, поскольку проведение выборов на Украине было отменено.

Также бывшая представительница украинского лидера заявила, что компании, связанные с ближайшим окружением Зеленского, получают значительное финансирование из Европейского союза (ЕС).

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек еще 20 мая 2024 года. При этом запланированные выборы были отменены из-за военного положения и мобилизации.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава киевского режима заявил о намерении провести президентские выборы только после окончания конфликта. По его словам, даже возможное временное перемирие не создает условий для проведения голосования.

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