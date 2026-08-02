Король Марокко переименовал автомагистраль в честь Трампа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 80 0

Трасса является крупнейшим дорожным инфраструктурным объектом на африканском континенте.

Король Марокко переименовал автомагистраль в честь Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Lcpl. Lynsee Avila-Ramirez

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Король Марокко Мухаммед VI присвоил имя президента США Дональда Трампа автомагистрали Тизнит — Дахла протяженностью более 1055 километров. Об этом сообщает агентство MAP со ссылкой на письмо монарха.

По словам монарха, трасса является крупнейшим дорожным инфраструктурным объектом на африканском континенте.

«Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа», — говорится в письме Мухаммеда VI американскому лидеру.

В послании Трампу марокканский монарх отметил, что решение США в 2020 году признать суверенитет Рабата над Западной Сахарой стало «беспрецедентным импульсом» для развития отношений двух государств. Он также подчеркнул, что между лидерами сохраняется атмосфера личного уважения.

Мухаммед VI также назвал магистраль стратегически важной, поскольку она соединяет север и юг страны, а также обеспечивает транспортную связь между Европой и Африкой. По данным MAP, Дональд Трамп 26 июля поблагодарил марокканского короля за это решение и выразил надежду в ближайшее время проехать по всей протяженности трассы.

Автомагистраль проходит от города Тизнит до Дахлы через Гельмим и Эль-Аюн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп в шутку переименовал Ормузский пролив в «пролив Трампа». Президент США опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой стратегически важный морской путь между Персидским и Оманским заливами был обозначен его именем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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