Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Москве

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 270 0

Мэр столицы заявил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Как Собянин отреагировал на взрыв в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва на Кудринской площади в столице. Об этом он сообщил в мессенджере МАКС.

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Собянин.

Он отметил, что пострадавшим в результате происшествия оказывают всю необходимую медицинскую помощь в городских больницах. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

«Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», — подчеркнул мэр Москвы.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади произошел вечером 1 августа. По данным Национального антитеррористического комитета, неизвестная попыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство.

В результате происшествия погибли пять человек, включая женщину, которую подозревают в совершении теракта, и охранника. Еще 19 человек получили ранения. После взрыва сотрудники экстренных служб эвакуировали гостей заведения.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии на улице Герасима Курина в Москве, где мужчина получил ожоги в результате взрыва подземного электрокабеля. По предварительным данным, хлопок произошел в тот момент, когда он сел на лавочку.

На месте работали экстренные службы и правоохранители, которые устанавливали причины и все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+28° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Три человека погибли в результате крушения самолета в Словакии
23:00
Трагедия после родов: женщина едва не лишилась жизни из-за галлюцинаций
22:40
Шапка из фольги не поможет: первая магнитная буря августа началась на Земле
22:25
«Без диплома»: жену экс-супруга Бородиной обвинили в «серой косметологии»
22:00
Опасности в небе: почему авиаперелеты меняют наш вкус и влияют на здоровье
21:32
Силы ПВО России уничтожили 245 украинских беспилотников за день

Сейчас читают

Плата за бесконечный скроллинг: врач предупредил о синдроме «смартфонной кисти»
«Это тяжело»: Анна Пересильд объяснила, почему не захотела обучаться у родителей
Не все водные процедуры одинаково полезны: чем опасен контрастный душ
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео