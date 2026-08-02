ВСУ попытались атаковать площадку хранения ядерного топлива на ЗАЭС

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Объект временно лишился внешнего электроснабжения.

Что известно об атаке ВСУ на ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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ВСУ попытались атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в «Росатоме».

В результате срабатывания автоматических систем защиты ЗАЭС примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения.

Представители ведомства уточнили, что специалисты станции продолжают обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила попытку атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. По ее словам, такие действия создают угрозу ядерной безопасности. При этом последствия таких действий ощутит на себе и Европа.

Кроме того, глава «Росатома» Алексей Лихачев также предупреждал, что удары по Запорожской АЭС могут привести к серьезным последствиям. По его словам, на станции хранится около 2600 тонн ядерного топлива, поэтому повреждение таких объектов несет угрозу радиационной безопасности.

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