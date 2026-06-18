Футболист сборной Кот-д’Ивуара арестован перед началом чемпионата мира

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

Нападающий Элье Вахи оказался в центре разбирательства из-за подозрений вокруг матча французского чемпионата.

За что арестовали футболиста перед ЧМ по футболу

Фото: © Getty Images/Kate McShane

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Футболист сборной Кот-д’Ивуара Элье Вахи был задержан во Франции перед стартом чемпионата мира 2026 года. По данным The Athletic, спортсмена проверяют на возможную причастность к делу о договорных матчах. Речь идет о встрече «Ниццы» с «Мецем», которая прошла 17 мая.

Как пишет издание, следователи выясняют, мог ли 23-летний игрок намеренно получить желтую карточку во время матча. Поводом для проверки стали сообщения о подозрительных ставках: профессиональная футбольная лига Франции получила уведомление о необычно крупном количестве пари на предупреждение Вахи.

Французская полиция задержала футболиста 29 мая. Представитель прокуратуры Марселя подтвердил The Athletic, что арест прошел в рамках дела об организованном мошенничестве, коррупции в спорте и отмывании денег. После допроса Вахи отпустили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как болельщик из России стал звездой ЧМ по футболу из-за «пивной» башни.

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