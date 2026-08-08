Осенние каникулы в этом учебном году у школьников будут длиннее зимних

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 108 0

Ребята будут отдыхать почти две недели.

Когда у школьников начинаются осенние каникулы в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В 2026 году осенние каникулы у школьников продлятся с 26 октября до 3 ноября

Осенние каникулы у школьников в новом учебном году будут длиннее зимних. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на документы Минпросвещения России.

Перед традиционными новогодними каникулами школьники отправятся на осенние. В 2026 году они официально стартуют 26 октября и продлятся до 3 ноября. Однако, учитывая выходные и праздничные дни, в общей сложности ученики будут отдыхать 12 дней.

При этом, если учебное заведение работает шесть дней в неделю, то есть в субботу дети учатся, то тогда осенние каникулы у ребят будут немного короче — 11 дней.

В ведомстве также рассказали, когда у детей в этом году будут зимние каникулы. Длинные новогодние выходные у школьников начнутся 31 декабря, а закончатся 10 января. Таким образом, на Новый год ребята будут отдыхать еще 11 дней.

Ранее Минпросвещения России определило порядок действий учителя при срыве урока. Согласно рекомендациям, при первом нарушении педагог должен ограничиться лишь устным предупреждением. Если ученик продолжит намеренно портить занятие, то в школу могут вызвать родителей.

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