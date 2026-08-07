Салаты в банках: проверенные рецепты заготовок, которые всегда выручают зимой
Когда времени на готовку нет, а хочется чего-то яркого и сочного, открываешь закатку — и обед готов.
Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov
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Когда за окном метель, а на прилавках лежат бледные, безвкусные овощи, так хочется открыть баночку с чем-то ярким, сочным и по-настоящему летним. Именно для этого и существуют заготовки — они не просто экономят время зимой, но и дарят настоящее гастрономическое удовольствие.
Эксклюзивно для 5-tv.ru рецептами закатанных овощных салатов, проверенными временем, поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.
Рецепт огуречного салата с луком в банке — заготовки на зиму
Этот рецепт — база, с которой начинается знакомство с домашними заготовками. Огурцы остаются упругими и хрустящими, а лук придает им легкую пикантность и приятный аромат. Салат хорош в качестве самостоятельной закуски и дополнения к горячим блюдам.
Ингредиенты (на один килограмм огурцов):
- Огурцы (небольшие, плотные) — один килограмм;
- Лук репчатый — две средние головки;
- Укроп (зонтики или свежая зелень) — по вкусу;
- Чеснок — два-три зубчика на каждую банку.
Для маринада (на один литр воды):
- Соль — полторы столовые ложки;
- Сахар — три столовые ложки;
- Уксус 9% — 80 миллилитров.
Рецепт:
Огурцы нарежьте кружочками толщиной около четырех-пяти миллиметров, лук — тонкими полукольцами. На дно стерилизованных литровых банок положите зонтик укропа и пару зубчиков чеснока, затем плотно уложите овощи.
Вскипятите воду с солью, сахаром и уксусом, залейте горячим маринадом банки и стерилизуйте их около 15 минут. Затем сразу же закатайте.
Совет от повара: чтобы огурцы остались особенно хрустящими, добавьте в каждую банку небольшой кусочек корня хрена или пару листьев дуба — они содержат дубильные вещества, которые сохраняют упругость овощей.
Рецепт салата «Бакат» в банке — заготовки на зиму
Этот салат — настоящая легенда среди домашних заготовок. Рецепту уже более 30 лет, но он не теряет актуальности. Все ингредиенты идеально сочетаются друг с другом, а баклажаны получаются настолько вкусными, что банка опустошается за один вечер.
Ингредиенты:
- Баклажаны — два килограмма;
- Болгарский перец — один килограмм;
- Помидоры — полтора килограмма;
- Чеснок — 200 граммов;
- Острый перец — два стручка;
- Растительное масло — 500 миллилитров;
- Сахар — 150 граммов;
- Соль — 50 граммов;
- Уксус 9% — 100 миллилитров;
- Петрушка и укроп — по одному пучку.
Рецепт:
Болгарский перец нарежьте соломкой, баклажаны — крупными кубиками. Помидоры, чеснок и острый перец пропустите через мясорубку до состояния пюре. В полученную массу добавьте масло, сахар, соль и уксус и доведите до кипения.
В кипящий соус выложите баклажаны и перец, тушите это все 25–30 минут на среднем огне. За пять-десять минут до готовности добавьте измельченную зелень. Разложите приготовленное по стерилизованным банкам и закатайте.
Если любите менее острый вкус, уменьшите количество жгучего перца или удалите из него семена.
Рецепт овощного салата «Осенний» в банке — заготовки на зиму
Этот салат — настоящий кладезь витаминов. В нем собраны лучшие овощи сезона, которые в сочетании дают яркий, хрустящий и невероятно ароматный результат. Такой микс хорош не только как закуска, но и как гарнир к мясу.
Ингредиенты:
- Лук репчатый;
- Болгарский перец;
- Помидоры;
- Морковь;
- Белокочанная капуста;
- Соль, сахар, уксус и растительное масло — по вкусу.
Рецепт:
Лук нужно нарезать полукольцами, а перец и капусту — тонкой соломкой, и помидоры дольками, морковь натрите на крупной терке.
Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле, добавьте соль, сахар, уксус и масло. Разложите по стерилизованным банкам и обрабатывайте 30–40 минут в зависимости от объема.
Рецепт салата из капусты в банке — заготовки на зиму
Классический рецепт, который знаком каждой хозяйке. Капуста получается хрустящей, хорошо сохраняет форму и не разваривается.
Идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и проверенные временем решения.
Ингредиенты:
- Капуста — полтора килограмма;
- Помидоры — два килограмма;
- Болгарский перец — чуть меньше полутора килограммов;
- Морковь — 700 граммов;
- Соль — 50 граммов;
- Сахар — 150 граммов;
- Растительное масло — пол-литра;
- Уксус — две столовые ложки.
Рецепт:
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, помидоры нарежьте дольками, перец — соломкой, а морковь — тонкими кольцами или натрите на терке.
Смешайте все овощи, добавьте соль, сахар, уксус и масло. Затем разложите по стерильным банкам и простерилизуйте: пол-литровые — 30 минут, литровые — 40 минут.
Рецепт салата «Донской» в банке — заготовки на зиму
Этот салат из болгарского перца — настоящий гость с юга. Овощи закладываются в свежем виде и пастеризуются, что позволяет сохранить их природный вкус и хрусткость. Готовится он недолго, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты (на одну порцию):
- Болгарский перец — 300 граммов;
- Лук — 200 граммов;
- Помидоры — 700 граммов (лучше недозрелые — зеленые или бурые);
- Рафинированное масло — 60 миллилитров;
- Соль — 20 граммов;
- Сахар — 20 граммов;
- Черный перец горошком — четыре штуки;
- Яблочный или винный уксус (5%) — четыре столовые ложки.
Рецепт:
Помидоры нарежьте кружочками, перец — крупными кусочками, лук — перьями. Масло предварительно прокалите. Овощи смешайте с солью и сахаром, и дайте им постоять 15 минут, затем слейте выделившийся сок.
В подготовленные банки налейте масло, уложите овощи и добавьте уксус. Пастеризуйте 35 минут, затем закатайте.
Наполняйте банки на два сантиметра ниже горлышка — во время пастеризации овощи могут подниматься и вытеснять жидкость.
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