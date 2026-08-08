«Положение переломилось»: Хуснуллин об обстановке на трассе «Новороссия»

Хуснуллин: движение по трассе «Новороссия» практически восстановлено

Движение на автомобильной трассе «Новороссия» практически восстановлено. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас были проблемы на трассе „Новороссия“, но положение переломили», — отметил чиновник.

По словам Марата Хуснуллина, за сутки по этой трассе проходит около семи тысяч машин, из которых три тысячи — грузовики. При этом боевики киевского режима ни на минуту не оставляют попыток нанести урон РФ, ударив по гражданским автомобилям. Вице-премьер отметил, что он ежедневно получает доклады о перехваченных вдоль «Новороссии» украинских дронах. Чаще всего они пытаются поразить бензовозы.

«В целом ситуация значительно улучшилась в процентном соотношении, движение более-менее восстановилось», — добавил Хуснуллин.

В конце июля 2026 года российские военные полностью взяли под контроль трассу «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону и Симферополь через Мариуполь.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, что трасса «Новороссия» постоянно находится под прицелом ВСУ, так как именно по ней идут основные поставки в регион, а также частично — в Крым и соседние новые регионы РФ.

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