Выплаты на каждого школьника перед 1 сентября предложили ввести в России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Перед началом учебного года на семьи с детьми ложится большая финансовая нагрузка.

Ежегодные выплаты для школьников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В России могут ввести ежегодные выплаты на каждого школьника перед началом учебного года. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб. О чем он и рассказал РИА Новости.

«Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника», — отметил он.

Гриб добавил, что такая помощь должна распространяться на всех учеников школ с первого по 11-й класс. Подобная финансовая поддержка необходима, так как перед каждым учебным годом семьям приходится тратить немалую сумму на приобретение всего необходимого. Это и школьная форма, и спортивная одежда, и обувь, а также учебные принадлежности.

Пока общефедеральной разовой выплаты к 1 сентября в России не предусмотрено. Но в некоторых регионах страны существует поддержка многодетных семей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неудачно подобранный рюкзак может негативно повлиять на самочувствие и здоровье школьника, а также сформировать привычку сутулиться. Чтобы этого избежать, нужно ориентироваться на простые советы врача травматолога-ортопеда.

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