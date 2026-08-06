«Мы не вернемся»: получено сообщение от Усольцевых
Почти год прошел с момента пропажи семьи в тайге Красноярского края.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Другу семьи Усольцевых пришло от них неожиданное сообщение
Другу пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых Валентину Дегтереву пришло от них неожиданное сообщение. Об этом он рассказал изданию aif.ru.
Дегтерев уверен, что исчезнувшие знакомые живы, так как ему от Ирины Усольцевой пришло голосовое сообщение. Запись отправили на электронную почту, через которую он когда-то с этой семьей и переписывался. А вот почтовый ящик отправителя является анонимным.
«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все», — говорится в сообщении голосом Ирины.
Дегтерев уточнил, что проверил полученное на подлинность в специальном приложении. Программа показала, что запись с большой вероятностью является настоящей. На основе этого друг Усольцевых и сделал вывод, что они живы, просто скрываются ото всех.
Также знакомый пропавших отметил, что запись была сделана 20 июня, но получил он ее лишь месяц спустя — 20 июля.
Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в Красноярском крае. Они отправились в поход к горе Буратинка и вскоре после этого перестали выходить на связь.
В поисках исчезнувшей семьи были задействованы полторы тысячи человек. Среди них: спасатели, сотрудники полиции и СК, а также волонтеры. Однако все их усилия за прошедшие месяцы так и не дали результата.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кому достанется наследство от пропавших Усольцевых, если суд в ближайшее время признает их погибшими. По оценкам экспертов, активы исчезнувшего Сергея составляют около 700 миллионов рублей.
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